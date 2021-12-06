بلال السعيداني: اللاعب التونسي ترك بصمة كبيرة في الدوري المصري.. وكل عوامل النجاح موجودة بسيراميكا كليوباترا

قال الدولي التونسي بلال السعيداني، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن اللاعب التونسي ترك بصمة كبيرة في الدوري المصري، في ظل تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين لنسور قرطاج بالكرة المصرية، متمنيًا أن يسير على نهج هؤلاء اللاعبين على رأسهم علي معلول وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وأضاف السعيداني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه وجد التقدير داخل سيراميكا كليوباترا، وشعر بالراحة النفسية لقرار الانضمام لصفوفه مطلع الموسم الجاري، موضحًا أنه وجد ترحيبًا كبيرًا منذ انضمامه ودخل في الأجواء سريعًا.

وتابع الدولي التونسي، أنه تواصل مع حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، قبل الانضمام لسيراميكا كليوباترا، للاستفسار عن الأجواء في مصر، وأخبره بأن الدوري رائع للغاية والأجواء كذلك، ليتخذ بعدها الخطوة عقب التشاور مع وكيل أعماله.

وعن لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، قال: «تعرضت للدفع قليلًا من حمزة المثلوثي والجذب من طارق حامد، ولكن حكم المباراة لم يحتسبها رغم صحتها.. أرى أن طارق جذبني من القميص وبالتالي الكرة تحتسب مخالفة عليه».

واختتم تصريحاته «أتمنى أن تكون الخسارتين الماضيتين في الدوري الممتاز هما الأخيرتين للفريق هذا الموسم، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الرائعين، فضلًا عن أن كل عوامل النجاح موجودة بالنادي».