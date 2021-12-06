فاركو: الأهلي سعى للتعاقد مع عمرو جمال بعد الانضمام إلينا

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، عن رغبة الأهلي في عودة لاعب الفريق الحالي عمرو جمال، مشيرًا إلى أن ناديه فتح خط مفاوضات للحصول على خدمات لاعب القلعة الحمراء محمد محمود.

وقال عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2": "بعد توقيع عمرو جمال مع نادي فاركو، كان هناك حديث من الأهلي لعودته مرة أخرى ولكنه كان قد وقع لنا، لأن موسيماني شاهده عندما كان محترفًا في جنوب إفريقيا".

وأضاف: "حاولت ضم أسامة فيصل وحسين فيصل إلى أسوان على سبيل الإعارة ولكن الزمالك رفض، وأمير مرتضى منصور قال لي سأعطي لك أي ناشىء في النادي ماعدا هذا الثنائي".

وأردف: "هناك مفاوضات لضم محمد محمود من الأهلي لصفوف فاركو في يناير المقبل".

وأتم: "فاركو دخل المفاوضات لضم أحمد شريف من وادي دجلة في الوقت المناسب، لحظة تجمد المفاوضات بين الأخير والنادي الأهلي".