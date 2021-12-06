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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على تفاصيل الدورة 14 من ملتقى الأقصر للتصوير

صدى البلد

بدأت أمس فعاليات الدورة الرابعة عشرة من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر ومن المقرر أن يستمر حتى الأحد 19 ديسمبر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وصرح الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن هذه الدورة يشارك فيها سبعة فنانين من خارج مصر هم: مـارات بيكييــــف كازاخستان، ميلكــا فويوفيتش من صربيا فاسيليـس جالانيــس من اليونان، الحبيب بيدة من تونس، د. صبيح كلش من العراق، عوض أبو صلاح من السودان، كمال أبو حلاوة من الأردن، ومن مصر يشارك تسعة فنانين هم: أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد كريم حلمي، ماهر جرجس، محمد بنوي، محمد عرابي.

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كما يشارك من شباب الورشة: أحمد يحيى البدوي، آية عبد المنعم، بلال قاسم، خالد العجيزي، ريهام قاسم، سلمي العشري، محمود عاشور، هدير زردق.

لجنة التحكيم

وأضاف عبد الوهاب أنه تم اختيار الفنانين المشاركين من خلال اللجنة العليا للملتقى والتي تضم مجموعة من الفنانين الكبار وهم: أ. د. عماد أبو زيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان قوميسيرًا عامًا، أ. د. صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، أ.دخالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أ.د عادل ثروت، الأستاذ بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، أ.د جيهان فايز الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، أ.د أمل نصر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، أ.د صالح عبد المعطى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر وأ. د أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، المستشار أحمد حسين بركات.

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير ملتقي الأقصر وزيرة الثقافة محافظة الاقصر الدكتورة ايناس عبد الدايم

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