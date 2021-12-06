10 صور تكشف عن جمال خطيبة مطرب المهرجانات عمر كمال

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مجموعة من صور خطيبة مطرب المهرجانات الشعبى شيماءالمغربى.



وتتميز خطيبة عمر كمال ، بملامحها الجميلة وستايلها البسيط فهى تعتمد على البساطة في اختيار ملابسها .



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور خطيبة عمر كمال.



وقد أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال ، ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصلالاجتماعي “فيسبوك”.



ونشر عمر كمال صورة لهما مرتدين دبلة الخطوبة، وعلق على الصورة كاتبًا: “أنتي قلبي”، مما جعلها تتصدر التريند.

ونرصد أبرز المعلومات عن شيماء المغربي:

فهي من مواليد شهر أكتوبر، وتمت عامها الـ ٢٠، واكتشفت والدتها موهبتها وهى في عمر الست سنوات.

أخر أعمالها طان مهرجان «فينك يا راحة» من آخر وصورته على طريقة «الفيديو كليب»

طرحت من قبل دعاءً دينيًا بعنوان يارب اغفرلى ، بمناسبة شهر رمضان المبارك

شاركت من قبل ببرنامج المواهب الشهير الرابع The Voice، عندما.



وغنت على المسرح لأول مرة وهى بعمر الـ٩ سنوات

وعلى جانب أخر، أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال ، بعد التحقيق معه منذ أيام بدعوى الإساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية أغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها.



وأكدت النقابة في بيان صحفي ، أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال، نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق ، وأن ما جاء عبرصفحة منسوبة له أمر غير حقيقى ، حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه، بشرط عدم نشر ايفيديوهات أخرى على سبيل المزاح.

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