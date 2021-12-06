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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية

إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة ــ4"، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

بدأت فعاليات التدريب بمراسم استقبال القوات الروسية المشاركة فى التدريب بقاعدة الأسكندرية البحرية برأس التين، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، الذى ألقى كلمة رحب خلالها بالقوات البحرية الروسية المشاركة بالتدريب، مؤكداً على أهمية التدريب وما يمثله من إضافة لدعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والروسية .

ويشارك فى التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والروسى، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة بكفاءة وإقتدار.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وبما يساهم فى التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.

كما يأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وروسيا.

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