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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على انستجرام

اسما شريف منير
اسما شريف منير

نشرت الفنانة اسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مختلفة وأنيقة تكشف جمالها. 

 

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وتألقت اسما شريف منير، بفستان أنيق ومميز باللون الإسود المنقط بالأبيض، ويتميز بتفصيلة ناعمة تبرز عن رشاقتها. 

 

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت أسما شريف منير ، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

 

كما تركت اسما شريف منير، شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة،ووضعت قبعة لاكمال ظهورها اللافت. 

 

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت اسما شريف منير بالظهور بإطلالتها الجذابة. 

 

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