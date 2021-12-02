بالجلد الأسود.. علا رشدي تتألق رفقة زوجها

تألقت الفنانة علا رشدي رفقة زوجها الفنان أحمد داوود بإطلالة كاجوال من الجلد على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .

وتألقت علا رشدي، بجيب سوداء من الجلد، ونسقت معها جاكيت من الجلد باللون الاسود والأزرق لاكمال ظهورها.

كما حملت علا رشدي، حملت حقيبة يد باللون الاسود، وانتعلت هاف بوت من الجلد باللون الاسود لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت علا رشدي في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الاحمر الغامق الذي يتناسب مع ظهورها .

كما تركت علا رشدي، شعرها البني القصير منسدلا على طريقة الكيرلي التي تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.

ويشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.