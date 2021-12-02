ببدلة حمراء..درة تخطف الأنظار على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة التونسية درة ، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” على ريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٣.





وظهرت درة ، باطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية بدلة انيقة باللون الأحمر واتسم ستايلها بالاحتشام وهو ما جعل إطلالتها انيقة وكشف عن اناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون والبينكباللون الاحمر الداكن.





أعمال درة

يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسمشخصية النجمة درة فيالعمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درةبطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم،وإخراج شيرين عادل .





وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" ، من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن- وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريووحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيهدرة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركهاالبطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم"الكاهن" المتوقع عرضه فيموسم الشتاء القادم.





فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحيعبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن.

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