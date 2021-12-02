عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببدلة حمراء..درة تخطف الأنظار على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

نشرت الفنانة التونسية درة ، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” على ريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٣.


 

وظهرت درة ، باطلالة  أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية بدلة انيقة باللون الأحمر  واتسم ستايلها بالاحتشام   وهو ما جعل إطلالتها انيقة وكشف عن اناقتها.

 

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون والبينكباللون الاحمر الداكن.


 

أعمال درة

 

يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسمشخصية النجمة درة فيالعمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درةبطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم،وإخراج شيرين عادل .


 

 

وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" ، من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن- وينتمي  لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريووحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيهدرة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركهاالبطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

 

فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم"الكاهن" المتوقع عرضه فيموسم الشتاء القادم.


 

 فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحيعبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن. 

71AD1708-9759-4FD7-8550-64BEF2A81648
71AD1708-9759-4FD7-8550-64BEF2A81648
6CBC260B-4938-4C92-9A4D-169A9BE025D2
6CBC260B-4938-4C92-9A4D-169A9BE025D2
8197E844-E19F-4962-83AA-93AC7CD37FC5
8197E844-E19F-4962-83AA-93AC7CD37FC5
CE052E3A-5295-4C84-B5BC-C4DFA41C358E
CE052E3A-5295-4C84-B5BC-C4DFA41C358E
C02A750D-9149-4DEE-9F4A-DE2D023E8B83
C02A750D-9149-4DEE-9F4A-DE2D023E8B83
02F30B93-D0CA-4C50-99F8-433DC9FB3A51
02F30B93-D0CA-4C50-99F8-433DC9FB3A51
1BEC167B-31B7-45C0-B37E-161BEAA881AA
1BEC167B-31B7-45C0-B37E-161BEAA881AA
درة أخبار بوورسيا درتموند أخبار درة أحدث أعمال درة

موضوعات متعلقة

منهن درة بوشوشة وشاهيناز العقاد.. 4 حكايات ملهمة لمنتِجات عربيات بأيام القاهرة

ترشيحاتنا

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

العناني يبحث مع نائبة وزير السياحة البيلاروسي تعزيز التعاون بين البلدين

بعد قرار إغلاق الأجواء.. بيان هام من السفارة السعودية بالمغرب لرعاياها

مصر ليست بينها.. 26 دولة تعلن وصول متحور "أوميكرون" إلى أراضيها

مستشار النمسا الجديد يعلن نيته التنحي عن منصبه قريبا

الولايات المتحدة تسجل ثاني إصابة بسلالة كورونا "أوميكرون"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

السعودية تفرض 5 إجراءات عاجلة بعد تسجيل أولى حالات أوميكرون

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

تشريح جثة شاب تعرض للضرب على يد دجال بالشرقية

15 % ارتفاعاً متوقعاً لأجهزة المحمول الفترة المقبلة.. تعرف على الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

عملت اللي محدش عمله.. انتصار السيسي تدخل البهجة على أسرتين بالمنوفية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ