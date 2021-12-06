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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف في جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراه ..غدا

صدى البلد

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غدًا الثلاثاء  لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.


كما يتوجه وزير الأوقاف عقب اللقاء إلى جامعة المنوفية لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة إيمان عطية عبد الرحمن شعبان بكلية الآداب جامعة المنوفية بعنوان : "الاستلزام الحواري في قصة موسى (عليه السلام) في القرآن الكريم - دراسة بلاغية".
وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من :
- أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
(مناقشًا)
- أ.د/ عيد علي مهدي بلبع - أستاذ البلاغة والنقد - كلية الآداب - جامعة المنوفية.
(مشرفًا ومناقشًا)
- أ.د/ محمد أبو الفتوح العفيفي - أستاذ الأدب والنقد الحديث - كلية الآداب - جامعة المنوفية. 
(عضوًا ومناقشًا)

وزير الاوقاف محافظ المنوفية جامعة المنوفية

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