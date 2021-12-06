وزير الأوقاف في جامعة المنوفية لمناقشة رسالة دكتوراه ..غدا

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.



كما يتوجه وزير الأوقاف عقب اللقاء إلى جامعة المنوفية لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة إيمان عطية عبد الرحمن شعبان بكلية الآداب جامعة المنوفية بعنوان : "الاستلزام الحواري في قصة موسى (عليه السلام) في القرآن الكريم - دراسة بلاغية".

وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من :

- أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك - وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

(مناقشًا)

- أ.د/ عيد علي مهدي بلبع - أستاذ البلاغة والنقد - كلية الآداب - جامعة المنوفية.

(مشرفًا ومناقشًا)

- أ.د/ محمد أبو الفتوح العفيفي - أستاذ الأدب والنقد الحديث - كلية الآداب - جامعة المنوفية.

(عضوًا ومناقشًا)