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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرها 91 عاما.. نقل الفنانة السورية "أنطوانيت نجيب" إلى العناية المركزة

أنطوانيت نجيب
أنطوانيت نجيب

عادت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، إلى الأضواء مرة أخرى بعد تدهور وضعها الصحي ونقلها إلى العناية المركزة في المستشفى يوم السبت الماضي. 

 

وقالت سماح شويري ابنة الفنانة أنطوانيت نجيب في مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا تريند"، أن وضع والدتها الصحي مستقر لكنه ليس جيدا، بحسب موقع روسيا اليوم. 

فيما صرح المخرج السوري تامر إسحاق، بأن حالة أنطوانيت نجيب سيئة جدا، مطالبا الجميع بالدعاء لها، وأكدت الفنانة وفاء موصللي أنها حين زارت الفنانة أنطوانيت في المرة الأولى بدت مستسلمة تماما ولا تتحرك مطلقا، كأنما تنتظر النهاية.

 

وأشارت إلى أنها استمرت في محاولة جعلها تتحرك، حتى استيقظت وسارت قليلا في غرفتها، حيث كانت قبل ذلك قد خرجت من المستشفى وبدت بحالة جيدة، لكن هذه المرة عادت إلى العناية المركزة.

 

وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر 91 عاما، وكانت شاركت قبل شهرين من وعكتها الصحية بفيلم "فيك أب"، ضيفة شرف.

 

وهي من مواليد فبراير عام 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة"، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل "صح النوم".

 

شائعة وفاتها

طاردت شائعات الوفاة الفنانة السورية انطوانيت نجيب في نوفمبر الماضي، وذلك بعد دخولها المستشفى على إثر تعرضها لوعكة صحية.

 

ولكن سرعان ما خرج حفيدها الفنان فادي الشامي لنفي الشائعة والتأكيد أن جدته بخير، وأنها دخلت المستشفى من أجل إجراء غسيل الكلى الذي تخضع له بشكل دوري.

 

كان أخر أعمال الفنانة السورية أنطوانيت نجيب العام الماضي حيث شاركت بمسلسل "شارع شيكاغو" للمخرج محمد عبد العزيز وبرفقة كل من النجوم عباس النوري، سلاف فواخرجي، مهيار خضور حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.

 

وكان لها تواجد كبير في المسرح ففي منتصف خمسينيات القرن الماضي حظيت بشهرة واسعة وقدمت عدد من الاعمال المهمة في سوريا منها حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني.

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