اقتصاد الإمارات|"كهرباء ومياه دبي" تطلق "لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر"

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي ، لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر" لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية ويمكن لمتعاملي الهيئة المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر متابعة المعلومات المتعلقة بالشحن والاستهلاك بسهولة عبر التطبيق الذكي للهيئة وموقعها الإلكتروني.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، إنه تم عرض لوحة بيانات المستخدم السجل الكامل للمدفوعات الخاصة بالمتعامل ورسما بيانيا يوضح كمية الاستهلاك ومعاملات الشحن وتواريخها كما تتيح للمتعامل إدارة بطاقات الشاحن الأخضر وتحديد موقع أقرب محطة لشحن المركبات الكهربائية التابعة للهيئة التي يصل عددها إلى أكثر من 300 محطة موزعة في أنحاء إمارة دبي علاوة على الاستفادة من خصومات حصرية تقدمها الهيئة من خلال "متجر ديوا" كما تتيح منصة مستخدم الشاحن الأخضر للمتعامل إمكانية تسديد فاتورة الشحن.

وأشار سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن تطوير الهيئة المتواصل لخدمة "الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية" يصب في إطار جهودها لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة وفي إطار مساعيها لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأضاف الطاير: "نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتعتبر مبادرة "الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية" نواة ونموذجا يبنى عليه لترسيخ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي في مستقبل أقل اعتمادا على الموارد النفطية والوقود الأحفوري عبر تبني استراتيجية تنويع مصادر الطاقة لضمان توفير بيئة مستدامة تمتاز ببنية تحتية حديثة وقوية".

يذكر أن الهيئة توفر خدمة "الشحن للمركبات الكهربائية" التي تتيح للمتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة بالإضافة إلى الزوار المحليين والدوليين /من خلال ميزة "مستخدم زائر"/ لبدء شحن مركباتهم الكهربائية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code على محطات الشحن واتباع الخطوات الموجودة على أجهزتهم .

وأتاحت الهيئة خدمات الشاحن الأخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات ويمكن للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين ما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة.