3 أمور تجنبك فزع يوم القيامة وأهواله.. علي جمعة يوضح

كيف نتجنب فزع يوم القيامة وننجو من أهواله؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا إن النجاة من أهوال يوم القيامة تكون بـ 3 أمور:

1- كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

2- ذكر الله، لقوله تعالى “أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ” و"فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ".

وأوضح أن الذكر هنا يكون بالتسبيح والتحميد والتهليل وذكر أسماء الله الحسنى وقراءة القرآن والصلاة وما إلى ذلك.

3- الدعاء دائما بأن يفرج الله عنا أهوال يوم القيامة ويسامحنا ويتجاوز عنا وأن يقبلنا عنده.

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟.. عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ترد علي أمتي الحوض ، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ، قالوا : يا نبي الله ، أتعرفنا ؟ قال : نعم ، لكم سيما ليست لأحد غيركم ، تردون علي غرا ، محجلين من آثار الوضوء ، وليصدن عني طائفة منكم ، فلا يصلون ، فأقول : يا رب ، هؤلاء من أصحابي ، فيجيبني ملك ، فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ".

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن رسول الله يخبرنا أن أمته ترد عليه يوم القيامة على الحوض المورود الذي من شرب منه شربة لا يظماء بعدها أبداً، وهو يدفع الناس عنه وهو يعرف من يكون من أمته، فيسألوه الصحابة أتعرفنا يا رسول الله يوم القيامة من كل البشر الموجود، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم سيكون لديكم علامة ليست لأحد غيركم وهي كثرة بياض الإنسان من كثرة أصباغ الوضوء .

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، سيعرف أمته يوم القيامة من خلال الوضوء، مستشهدا بالحديث النبوي: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين مِن أثر الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يُطيل غرَّتَه فليفعَلْ".

وتابع عبد المعز: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الإسراف، والله لا يحب المسرفين، فى ناس تقعد ساعتين فى الوضوء حتى يريدون غسل الماء بالماء".