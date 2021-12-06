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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعزيز التعاون والإرتقاء بمنظومة مياة الشرب و الصرف الصحي

محافظ قنا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبال وفد الوكالة
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، صباح اليوم ، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة لورا جونزاليزا مدير التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف مناقشة مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA ".

جاء ذلك بحضور حازم عمر ، نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة ، و المهندس رجب عرفه ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والمهندس عاطف عزت مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندسة كاثلين كيرش عضو قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، و المهندس جون هندرسون ، مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالمكتب الاستشاري تترا تك .

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و أوضح محافظ قنا ، بأن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة  الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة.

و أكد محافظ قنا ، بأن المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى حريصتان على الإستفادة من خبرات الوكالة الأمريكية لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية على حسن إدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه والشبكات ومركز التدريب ومعمل تحليل عينات المياه، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ويجب الإستفادة من الخبرات الدولية فى إدارتها والحفاظ على استدامتها والتوسع فيها .  
وأضاف مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، و العمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات . 
يُذكر أن وفد الوكالة الأمريكية للتنمية المتكاملة قام صباح اليوم بزيارة محطة مياه الصالحية والمعمل ومركز التدريب ، كما تابعوا تحديث بيانات المشتركين واختتم الوفد زيارته الميدانية بتفقد مأخذ مياه محطة الشيخ حسين .

 

استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبال وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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