بعد نجاح برافو عليك.. شاهين ميوزيك يتعاقد على أغنية جديدة

تعاقد شاهين ميوزيك، على عدد من الأغاني مع الملحن المشهور عمرو الشاذلي الذي قام بتلحين أغاني "حان الآن - ابقى قابلني" صوتياً في أغنية “غير كل الناس” من ألحانه.

وأيضا الفنان أحمد علوي، من السعودية في أغنية “البديل”، كلمات علي بو غيث، بعد نجاحه في كتابة أغنية برافو عليك مع الفنانة حنين حسين وكانت حققت ترندات في دول العربية، وكانت باللهجة الكويتية .

بالإضافة إلى العمل مع الموهبة الجديدة الشابة صمد صدق من المغرب في عمل جديد خليجي و سيرى النور قريباً.

والعمل على تريو غنائي كويتي سعودي مصري من غناء الانين عمرو الشاذلي احمد علوي بثلاث شعراء و ثلاث ملحنين و توزيع علي المتروك وإطلاق مبادرة " يلا نغني" و هدفها دعم الشباب و جيل المستقبل للغناء ودفعهم للتقدم لشركة شاهين ميوزك لاستكشافهم والتعاون معهم.