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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر ووفاء عامر فى "الأكاديمية " خلال أيام

وفاء عامر
وفاء عامر

يُجرى حاليا المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف جلسات عمل مغلقة مع النجمة الكبيرة سوسن بدر والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد بدير بالإضافة إلى نخبه كبيرة من نجوم الفن , وذلك إستعدادا لبدء انطلاق " الأكاديمية " المقرر خلال الشهر الجارى ، وأكد المنتج يوسف حسن يوسف أن "الأكاديمية "هي عبارة عن حدث استثنائى ضخم لمجموعة من الكورسات في المجالات الفنية المختلفة , وتحديدا في كل من مجال التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو , ويشارك فيها كل من يمتلك موهبة حقيقية من جميع أنحاء الوطن العربي .

وفاء عامر وانجى شرف 

وقد تم التعاقد مع كل من النجمة سوسن بدر والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد بدير وجارى الاتفاق مع كل من الفنان فتحي عبد الوهاب وكمال أبو ريه وصبري فواز وغيرهم من النجوم الذين قدموا أعمالا متميزة أثرت في الدراما المصرية والعربية على حد سواء.

هذا وتنطلق " الأكاديمية " في توقيت واحد في الرياض والبحرين خلال أيام , على أن يتناوب النجوم بتقديم المحاضرات نجما تلو الآخرفى البلدين .  

وفاء عامر 

وتعتبر فكرة " الأكاديمية " فكرة مبتكرة يتم تقديمها للمرة الأولى بالوطن العربي , ويشارك فيها كوكبة من ألمع نجوم الفن بمصر , بالإضافة إلى أن فكرة الأكاديمية تهدف لتخرج محترفين في مجال التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو, وذلك بعد اجتيازهم الكورسات التي تقدم لهم من خلال نجوم الفن المصرى .  

الأكاديمية من إنتاج إحدى شركات إيجيبت جروب .

سوسن بدر 
أحمد بدير سوسن بدر الفنانة وفاء عامر صبرى فواز فتحي عبد الوهاب الأكاديمية

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