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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يارا زغلول تكشف عن منتج طبي لعلاج شعر الأطفال.. فيديو

الدكتورة يارا زغلول
الدكتورة يارا زغلول

قالت الدكتورة يارا زغلول ، استشاري الجلدية والليزر ، إن منتجات " هيرا كاريزما " هو أول براند طبي علاجي لشعر الأطفال ، وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة .

وأضافت الدكتورة يارا زغلول ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات  " ، المذاع على فضائية " صدى البلد " ،  أن منتج “هيرا كاريزما” يحل كافة مشاكل الشعر عند الأطفال ويتكون من كورس 5 ألوان.

وأشارت يارا زغلول، إلى أن هيرا كاريزما أول منتج لحل مشاكل شعر الأطفال وآمن بنسبة 100% ومصرح به من وزارة الصحة ويتكون من مواد طبيعية لحل مشاكل الشعر وإعادة رونقها من جديد وحمايتها من التلف والتقصف.
 

يارا زغلول منتجات هيرا كاريزما برنامج ست الستات اخبار توك شو الدكتورة يارا زغلول استشاري الجلدية والليزر

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