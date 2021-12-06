يارا زغلول تكشف عن منتج طبي لعلاج شعر الأطفال.. فيديو

قالت الدكتورة يارا زغلول ، استشاري الجلدية والليزر ، إن منتجات " هيرا كاريزما " هو أول براند طبي علاجي لشعر الأطفال ، وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة .

وأضافت الدكتورة يارا زغلول ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، المذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن منتج “هيرا كاريزما” يحل كافة مشاكل الشعر عند الأطفال ويتكون من كورس 5 ألوان.

وأشارت يارا زغلول، إلى أن هيرا كاريزما أول منتج لحل مشاكل شعر الأطفال وآمن بنسبة 100% ومصرح به من وزارة الصحة ويتكون من مواد طبيعية لحل مشاكل الشعر وإعادة رونقها من جديد وحمايتها من التلف والتقصف.

