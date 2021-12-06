عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تاريخ باب زويلة... شاهد على نهاية هولاكو وطومان باي| نوستالجيا

مآذن باب زويلة
مآذن باب زويلة

شهد "باب زويلة" أو "بوابة المتولي" كما يُلقب على نجاح مصر في القضاء على التتار وقائدهم، ونهاية المماليك لاحقا، إذ كانت هذه البوابة التي أغلق تحتها رؤوس رسل هولاكو زعيم التتار، وبعدها نشئت دولة المماليك التي انتهت أيضا بإعدام آخر السلاطين المماليك طومان باي.

txt

بحضور محمد المنسي قنديل.. تفاصيل حفل إطلاق أحدث رواية لإبراهيم عيسى.. صور

txt

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا


ترجع تسميته بـ "باب زويلة" نسبة لكونه مرشدا للقافل التي كانت متجهة غربا نحو مدينة "زويلة" الليبية في الصحراء، أما تاريخ غنشاءه يعود إلى عام 485 هجريا أي (1092 ميلاديا) وهو عبارة عن كتلة بنائية ضخمة عمقها 25 مترا، وعرضها 26 مترا أما الطول وصل إلى 24 مترا.


يتميز الباب التاريخي بجمال معماري، إذ يتكون من برجين مستديرين بالزخارف النباتية، ويتوسطهما ممر مكشوف يؤدي إلى باب المدخل، ويتضمن كل برج حجرة ذات قبو طولي.

 

ويعتبر هذا الباب القديم ذو شكل وزخارف مميزة، خاصة بوجود البرجان الأكثر استدارة، ويشغل باب زويلة مساحة مربعة، طول كل ضلع من أضلاعها (25 مترا) وممر باب زويلة مسقوف كله بقبة،


ولكن بسبب عامل الزمن كانت قد اختفت منه معظم العناصر الزخرفية، وعندما بنى الملك المؤيد أبو النصر شيخ مسجده عام 818 هجرية، اختار مهندس الجامع برجي باب زويلة وأقام عليهما مئذنتي الجامع.

 

وكان قد كتب عنه المؤرخ (القلقشندي) في كتابه (صبح الأعش) أبياتا من الشعر كتبها على بن محمد النيلي تتحدث عن هذا الباب.

 

ومنها قوله:

يا صاح لو أبصرت باب زويلة

لعلمت قدر محله بنيانا

لو أن فرعونا رآه لم يرد

صرحا ولا أوصى به هامانا

مصر كتاب إطلاق إبراهيم عيسى تفاصيل التاريخ القضاء طلاق الملك الصحراء تاريخ احدث اتصال جيل التسعينيات أيام زمان

ترشيحاتنا

عشية مكالمة بايدن وبوتين المرتقبة.. تصريحات صادمة من روسيا عن العلاقات بأمريكا

العراق.. تصفية 6 عناصر من "داعش" بضربة جوية غربي البلاد

عند اختلاف الزوجين.. دار الإفتاء توضح لمن تكون ولاية الإنجاب

بعد عرض حالته في "صالة التحرير".. "حماة الوطن" يستجيب لعلاج الطفل يوسف

قادرون باختلاف |إنسانية السيسي مع ذوي الهمم تلقى إشادة حقوقية واسعة

أزهري: صالحون جربوا قراءة سورة يس فوجدوا فيها نفعا وخيرا كثيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

انتشار أمنى مكثف .. شلل مرورى فى شوارع وكباري وسط القاهرة

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

فيديو

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ