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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهري: صالحون جربوا قراءة سورة يس فوجدوا فيها نفعا وخيرا كثيرا

القرآن الكريم
القرآن الكريم

أكد الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن كثرة قراءة القرآن تعود بالنفع على صاحبها، منوها أنه لم يرد نص صحيح يقول "يس لما قرأ له".

وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، إن لفظ "يس لما قرأ له" ضعفه بعض العلماء وآخرون أكدوا أنه لم يرد نص عن رسول الله بهذا اللفظ.

وأشار إلى أنه على المسلم أن يعتقد أن القرآن نافع وفيه الخير والشفاء ، منوها أن بعض الصالحين جربوا قراءة سورة يس فوجدوا فيها نفعا وخيرا كثيرا.

وذكر أنه ليس كل شئ لم يرد عن النبي يكون غير مشروع، فالنبي لم يجمع القرآن كله في مصحف واحد ، والقرآن فيه نور وخير وبركة وشفاء لما في الصدور.


طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج

 

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما هي طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج".

وقال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه على المسلم أن يبدأ في قراءة يس بنية قضاء الحاجة التي يرغب بها ويقرأها كاملة وإن شاء الله تقضى حاجته. 

وأضاف « ممدوح » خلال رده على سؤال “ ما هي طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج، وإنه ذكر أنه يجب تكرار الآيات أكثر من مرة في بعض الكتب فهل هذا جائز”، خلال فيديو على موقع يوتيوب، أن هناك حديث للرسول  صلى لله عليه وسلم  يقول “ يس لما قرئت له ” وهو حديث ضعيف ولكن العلماء اجمعوا على ضعف هذا الحديث إلا انه ذكر ان قراءة سورة يس لطلب أو قضاء جاجه مجربه للاستجابة من الله .

فضل قراءة القرآن 

طالب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسر المصرية أهمية عودة القرآن إلى البيوت، قال تعالى وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن القرآن الكريم ذكر وفي سورة يس، يقول "وما علمناه الشعر وما ينبغي له"، موضحا أن الله حاضر في كل لحظة سبحانه وتعالى.

وتابع: اسمك يتردد بين الملائكة، وعندما تسمع  آيات القرآن تدخل في حالة من حالات الوجد والهيام والراحة والطمأنينة كيف لمسلم يحتاج علاج نفسي مع وجود القران الكريم،  جربوه وعملوه لأولادكم، لماذا اختفت ظاهرة التحلق حول الذكر أو قراءة القرآن في البيوت، شياطين الإنس والجن ظهرت مع غياب القران فظهرت المشاكل.

وأكمل الشيخ خالد الجندي: نعود أولادنا على القراءة في كتاب الله، وحلقة للذكر، والأسرة تجتمع مرة أخرى على الذكر ولسماع القرآن، الغياب عن الذكر يعمل مشاكل كبيرة.

الأزهر قراءة القران الازهر الشريف قراءة سورة يس هيئة كبار العلماء الشيخ خالد الجندي سورة يس

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