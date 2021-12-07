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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد الحلقة الأولى من ريادة الأعمال بالبحر المتوسط.. اليوم

صدى البلد

 

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن عقد الحلقة الأولى من ECOSYS + Webinars عن ريادة الأعمال والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، باسم "خطوتك الأولى في ريادة الأعمال" لعبادة أحمد، وستكون الجلسة يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً.

وأوضحت إن الحلقة ستركز على الأنواع المختلفة للشركات الناشئة والأدوار المختلفة للمؤسسين وكيفية اختيار الشريك المؤسس المثالي، وأيضًا ما هو الفرق بين إستراتيجيات "المحرك الأول" و"التابع" وما هي دورة حياة بدء التشغيل وأخيرًا ما هي أهم أسباب فشل الشركات وكيفية تقليل فرص الفشل وبعض الأمثلة للشركات الناشئة في مصر.
 
وأشارت إلى أنه للحضور ، يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط 

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تفاصيل زيارة رئيس أكاديمية البحث العلمي للمكتب الأسباني لبراءات الاختراع

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غداً.. انطلاق أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو في القاهرة

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشاركة مشروع U-SOLVE مع مشروع INTECMED في جلسة تعريفية عن ريادة الأعمال والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط، الأحد 5 ديسمبر، في الإسكندرية.
 

وأوضحت أنه ستتم مناقشة سبل وطرق الاستفادة من خدمات الدعم المقدم لرواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لنمو وتطور الشركات الناشئة من خلال تعميق الحوار بين أصحاب المصلحة و الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى جانب فرصة للتعرف والتواصل مع نخبة من خبراء ريادة الأعمال والباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين.
 
وأشارت إلى أنه يتم التسجيل من خلال الرابط التالي؛ لحضور حدث إطلاق دعوة الأفكار المبتكرة.


 

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