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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غداً.. انطلاق أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو في القاهرة

صدى البلد

تنطلق غدا الإثنين (6 ديسمبر 2021) أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بمشاركة وفود من 49 دولة عضو من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة .

وستبدأ أعمال الاجتماع بجلسة افتتاحية تتخللها كلمة ترحيبية للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وكلمة لرئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو يلقيها رئيس المجلس بالإنابة، وكلمة للدكتور علي زيدان أبو زهري، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية رئيس الدورة 13 للمؤتمر العام للإيسيسكو ، وكلمة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام للإيسيسكو.

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وسيشهد الاجتماع في جلسة العمل الأولى انتخاب مكتب المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والذي يتشكل من رئيس المجلس، حيث سيتم انتخابه من بين أربعة مرشحين، كما سيتم التوافق على اختيار نائب الرئيس، والمقرر.

وعقب تشكيل مكتب المجلس التنفيذي للإيسيسكو سيتم عرض تقارير أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، ومشروع التوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو في أفق 2025، ومشروع خطة العمل والموازنة لعامي 2022-2023، وعددا من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي أيضا اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 14 من للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والذي تستضيفه مصر يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.

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