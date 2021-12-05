وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات .. تفاصيل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أمس السبت، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي على اهتمام الوزارة البالغ بمشاركة الطلاب في الأنشطة والفاعليات الرياضية والفنية والثقافية، التي تعود بالنفع على الطلاب، وتساهم في تقديم خريج مُتميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع الأنشطة الطلابية في الجامعات المصري يحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، حول الإنجازات التي تمت خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، في 6 قطاعات مختلفة، وهي (قطاع المنافسة وقطاع المشاركة الطلابية، قطاع الكليات العسكرية، قطاع المشروعات القومية، قطاع الأكاديمية، وقطاع المشاركة الدولية)، حيث زاد عدد المسابقات التي تُنفذها الاتحادات ومنها (الاتحاد المصري للدراتس "السهم السريع" واتحاد الكانوي والكاياك، والاتحاد المصري للكرة الخماسية "البنتابول"، والاتحاد المصري للرماية، والاتحاد المصري للخماسي الحديث).



وأضاف د.هشام الجيوشي، أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات شارك في العديد من الدورات والفعاليات الرياضية، حيث تم تنظيم دورة شباب الجامعات، وأسبوع الفتاة الجامعية التي أقيمت في جامعتي (كفر الشيخ والفيوم)، وبطولة الجامعات الحدودية التي أقيمت في مدينة العريش لأول مرة، والبطولة الصيفية لطلاب الجامعات والتي اشتملت على منافسات في كرة الطائرة الشاطئية والخماسي للطلاب، ومنافسات الطائرة الشاطئية للطالبات، وتنظيم مارثون "تحيا مصر" الذي شارك فيه طلاب وطالبات من 25 جامعة، بجانب إقامة بطولة الموانع العسكرية داخل الكلية الحربية، وتقديم دورات تعليمية للطلاب بأسعار مُخفضة، وإقامة ندوات ثقافية وتوعوية للطلاب.

قرر المجلس إقامة مسابقات، في السباحة الطويلة بمحافظة أسوان، خلال مارس القادم.

وافق المجلس على تنظيم بطولة الأقصر للكرة الخماسية، التي تشهد منافسة بين فرق من 24 جامعة، وسيتم إجراء القرعة في محافظة الأقصر، في إطار دعم قطاع السياحة من خلال الرياضة الجامعية، وضمن الاحتفال بافتتاح طريق الكباش الذي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال نوفمبر الماضي، في احتفالية فريدة ومتميزة.