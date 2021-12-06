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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الخميس.. حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “حتى يترفق العالم” بالجامعة الأمريكية

صدى البلد

تستضيف الجامعة الأمريكية في الرابعة مساء الخميس المقبلندوة لمناقشة المجموعة القصصية “حتى يترفق العالم” للدكتورة أميرة سعد حافظ الصادرة عن دار كتبنا، ويعقب الندوة حفل توقيع للكتاب.

 

ويشارك في مناقشة المجموعة القصصية د.عزة بدر الكاتبة الصحفية والأدبية، د.أسامة السعيد الأديب والكاتب الصحفي بالاخبار، د.إسلام أبو غيدة مدرس الأدب العربي بالجامعة الفرنسية ، د.أماني حافظ أستاذ الأدب العربي بجامعة 6  أكتوبر.

 

وتضم المجموعة 20 قصة تجمع بين القصة القصيرة، والقصيرة جدا، وتدور فكرتها الأساسية  حول العلاقات  الإنسانية  في ظل الحداثة وتحديات الواقع المعاش؛ وكيف تأثرت علاقاتنا بالمحيطين بنا في عالم يتسم بالسرعة والانانية واخفاء الجوانب الإنسانية في حين أن لكل منا حكايته وتحدياته.

 

وتتناول المؤلفة في مجموعتها القصصية "حتي يترفق العالم"  قصص وحكايات اجتماعية ونفسية وعوالم السوشيال ميديا وترصد صراعات أبطالها مع الواقع المعاش وتحدياته المتنوعة وأبرزها قصص “ بطاريق في البادية، وبديهية منسية، والسكوت من لهب، وسيف الجراح، والخطة باء، وضحيتان في المطعم، وغواية الزر، وتحت قصف الذكريات".

 

نوايا طيبة

وتقول د. أميرة سعد في مقدمة مجموعتها القصصية الأخيرة: "كلما ارتقي هذا العالم في أحد الجوانب للحداثة والمدنية؛ نقص في جوانب أخري للبدائية والجاهلية واللا إنسانية، وكلما أكسبه التقدم ميزة أفقده أخري.. وهذا الكتاب همسة في أذن من له قلب أو عقل؛ يحرك فيه النزعة الإنسانية، يدمع عينه  أحيانا، يلفت رأسه لما لا يري أحيانا، ينبش التساؤلات في عقله أحيانا، ولكن الأثر الأهم انه يشعره بإمكانية عالم أفضل يبدأ من بذرة خير قد يزرعها هو، أو شرك شر يقتلعه هو ".

 

وتهدي  أميرة كتابها لذوي القلوب الخضراء الذين لا يجيدون المراوغة، وأصحاب النوايا الطيبة الذين لا يجيدون التبرير او كما كتبت " لمن لا مجداف لهم في هذا الخصم: ابقوا طيبين".

 

والدكتورة أميرة سعد حافظ تعمل أستاذة للأدب الإنجليزى والترجمة  بجامعة 6  أكتوبر، وهي حاصلة علي درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولي في الأدب المقارن من قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة، وفازت في مسابقة القصص القصيرة للكتاب الذهبي بروز اليوسف مؤخرا، ولها مجموعة قصصية تحت الطبع بعنوان "خارج نطاق الحكمة " عن دار نشر الحلم تصدر في دورة معرض الكتاب المقبلة.

المجموعة القصصية الجامعة الأمريكية حتى يترفق العالم دار كتبنا للنشر والتوزيع أميرة سعد حافظ

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