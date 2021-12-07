حكاية السهرة | سلسلة بخرزة زرقا .. قصة هدية عبد الحليم حافظ لشريهان ..ورد فعل فريد الأطرش

علاقة خاصة مليئة بالدعم والحب والتشجيع، جمعت العندليب عبد الحليم حافظ وشريهان نجمة الفوازير، التي أتمت عامها الـ 57 منذ ساعات، ففي سنوات عمرها الأولى دخلت عالم الوسط الفني والقت العديد من النجوم بحكم علاقات أخيها الراحل الموسيقار عمر خورشيد وصداقاته بالمشاهير، وكان من ضمنها صداقته مع العندليب فالتقته شريهان وهي طفلة في الرابعة من عمرها ودخلت قلبه على الفور.

أحب العندليب شريهان تلك الطفلة الموهوبة الشقية أخت صديقه خورشيد، جمعته بها العديد من المواقف، وتحدثت شريهان عن علاقتها بعبد الحليم في لقاء تليفزيوني قديم، وروت كيف كان يدعمها ويرغب في إدخالها الوسط الفني مؤمناً بموهبتها .

العندليب يهدي شريهان سلسلة

روت شريهان أنها سافرت إلى لبنان وحضرت حفل عيد ميلاد عمر خورشي الذي حضره العديد من النجوم منهم العندليب، وقالت شريهان أن فر يد الأطرش وعبد الحليم كانا يجلسان على الأرض " متربعين" وبدأوا في الغناء، وقامت هي ترقص في حفل عيد ميلاد أخيها عمر، وأعجب بها العندليب وكان حينها يرتدي سلسلة خاصة به، يتدلى منها عين زرقاء، فقام بخلعها ووضعها في رقبة شريهان .

فريد الأطرش شعر بالإحراج من الموقف، فمازح العندليب قائلاً:" أنا مش لابس حاجة عشان أديهالها، يعني إنت بس اللي بتحب البنوتة دي، وتاني يوم بعتلي هدية عين بخرزة زرقاء برضه".

وفي اليوم التالي أرسل فريد الأطرش هدية لشريهان بها عين بخرزة زرقاء أيضاً مثل هدية العندليب، احتفظت بهما شريهان حتى الآن .

العندليب وشريهان

علاقة شريهان والعندليب

وفي لقاء آخر قديم ببرنامج ليلتي ، روت النجمة شريهان تفاصيل علاقتها بالعندليب الراحل، حيث أكدت أنه كان على علاقة طيبة مع شقيقها عمر خورشيد، والاثنان كانا يعانيان من أمراض ليس لها علاج، لكنهما كانا " أكبر من المرض" على حد قولها، وتعاملا مع مرضهما بسخرية و " تريقة" .

وقالت شريهان عن علاقتها بـ العندليب :" كان بيحبني جدا وبيدلعني جدا جدا، كان بالنسبالي أبويا، ولما كبرت فهمت أنه كان دايما حزين وفي حاجة نقصاه " .

شريهان روت أن العندليب رشحها للمخرج والمنتج رمسيس نجيب لتقدم دور في إحدى الأفلام، وطلب من عمر خورشيد عدم الاستهتار بموهبة شريهان والاهتمام بها، قائلة :" وكان بالنسبة ليا أبويا، وكان شايف ومن أنا طفلة خسارة إني ما مثلش، وقال لأخويا عمر خورشيد كتير عشان أمثل".

وتابعت شريهان :" عبد الحليم أذكى شخص عرفته في حياتي ، لكنه كان دايما حزين، كانت السفرة مليانة كل أنواع الأكل وهو بياكل حتة جبنة وممنوع يأكل غيرها، كان يغني أغاني للحب والعشاق لكنه مكنش عنده حبيبة و زوجة، عبد الحليم لسه مماتش لسة عايش معانا وإحنا عايشين عليه " .