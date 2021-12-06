إعلان الفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

أجريت صباح اليوم الاثنين، التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده "بنين"، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك ببيت شباب الأزهر بمدينة ١٥ مايو.

وأسفرت التصفيات عن فوز الطلاب الآتية أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الثانوية: حصل على المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن مهدي خليل، من محافظة المنوفية، والمركز الثاني: الطالب/ محمد وليد سمير، من محافظة الجيزة، بينما حصل على المركز الثالث: الطالب/ عبد الرحمن علاء محمد، من محافظة سوهاج، في حين حصل على المركز الرابع: الطالب/ إسلام سامح عبد المجيد، من محافظة الإسكندرية، وحصل على المركز الخامس: الطالب/ بلال محمد السيد ، من محافظة كفر الشيخ.

وأسفرت النتائج النهائية للمرحلة الإعدادية عن فوز الطلاب الآتية أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى: جاء في المركز الأول: الطالب/ محمد سلامة محمد عبد الزين، من محافظة البحيرة، وحصل على المركز الثاني: الطالب/ محمد رضا أبو الفتوح، من محافظة المنيا، بينما حصل على المركز الثالث: الطالب/ آدم عثمان رمضان، من محافظة الشرقية، و حصل على المركز الرابع: الطالب/ إلياس أحمد جمال، من محافظة الإسكندرية، وحصل على المركز الخامس: الطالب/ أحمد محمد مصطفى حجر، من محافظة الغربية.

وأسفرت نتائج التصفيات عن فوز الطلاب الآتية أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الابتدائية: حصل على المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن أسمر إبراهيم، من محافظة البحيرة، وحصل على المركز الثاني: الطالب/ منذر علاء صابر، من محافظة القاهرة، وحصل على المركز الثالث: الطالب/ محمد عيد على خليفة، من محافظة الفيوم، بينما حصل على المركز الرابع: الطالب/ عمار محمد إسماعيل، من محافظة الجيزة، في حين حصل على المركز الخامس: الطالب/ محمد جمال صلاح، محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على رعاية حفظة كتاب الله، وإعلاء روح المنافسة والتميز والتفوق لدى طلاب الأزهر الشريف، ويشارك في المسابقة "27" منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية تضم "١٦٢" طالبًا وطالبة من المراحل المختلفة، ويتم منح الطلاب الأوائل-وهم "30" طالبًا وطالبة- جوائز وشهادات تقدير، هذا وبعد الإعلان عن أسماء الطلاب الفائزين اليوم، سيتم إجراء التصفيات التمهيدية للفتيات يوم ٨ ديسمبر، على أن يتم إجراء التصفيات النهائية يوم ٩ ديسمبر من الأسبوع الجاري.