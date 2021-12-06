عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

نجوى تطلب الخلع بعد
نجوى تطلب الخلع بعد ٩ سنين زواج

 أقامت «نجوى» دعوى خلع  ضد زوجها، بعد زواج دام 9 سنوات، وبررت سبب دعواها بأن زوجها تركها معلقة لمدة عامين، وفوجئت أنه سافر خارج البلاد برفقة أبنائها دون علمها. 
 
‎وأوضحت «نجوى»، أمام قاضي محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس، أنها طلبت الطلاق من زوجها بسبب الخيانة الزوجية باستمرار، ووقتها رفض . 

 وأضافت أنها كانت تجمعهما قصة حب قبل الزواج دامت لـ 3 سنوات، وبعدها تقدم لخطبتها وعندما انتهيا من تجهيز شقة الزوجية تم الزواج وأنجبت في أول سنوات زوجها 3 أطفال «ولد، وبنتين»، وكانت حياتها تسير بصورة طبيعية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..

 

 

دعوى خلع محكمة الاسرة قاضي محكمة الأسرة خلع الزواج شقة الزوجية

ترشيحاتنا

فى تصريح خاص لـ صدى البلد.. وزير الأوقاف يوضح ضوابط أداء صلاة الجنازة بالمساجد

حكم بيع المصحف والتجارة فيه .. الأزهر يجيب

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

تريزيجيه يسجل في أولى مبارياته مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة

لبنى عبد العزيز عن مشاركتها بحفل ختام القاهرة السينمائي: ركبي كانت بتخبط

أستاذ مناعة: 7 أطعمة تساعد الطلاب على تنشيط الذاكرة خلال الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: متحور أوميكرون قادر على التهرب من مناعة الجسم المكتسبة

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

فيديو

خبطه في راسه وابتسم.. محمد حماقي في موقف محرج على مسرح جدة

كريم محمود عبد العزيز يطرح برومو تشويقيا لفيلم "من أجل زيكو"

دنيا سمير غانم تكشف كواليس تعلمها لغة الإشارة على أغنية قادرون باختلاف

مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين تتألق بالعباءة الخضراء وهالة صدقى بالأسود.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ