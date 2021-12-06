خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

أقامت «نجوى» دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج دام 9 سنوات، وبررت سبب دعواها بأن زوجها تركها معلقة لمدة عامين، وفوجئت أنه سافر خارج البلاد برفقة أبنائها دون علمها.



‎وأوضحت «نجوى»، أمام قاضي محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس، أنها طلبت الطلاق من زوجها بسبب الخيانة الزوجية باستمرار، ووقتها رفض .

وأضافت أنها كانت تجمعهما قصة حب قبل الزواج دامت لـ 3 سنوات، وبعدها تقدم لخطبتها وعندما انتهيا من تجهيز شقة الزوجية تم الزواج وأنجبت في أول سنوات زوجها 3 أطفال «ولد، وبنتين»، وكانت حياتها تسير بصورة طبيعية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..