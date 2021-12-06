خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

أقامت «نجوى» دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج دام 9 سنوات، وبررت سبب دعواها بأن زوجها تركها معلقة لمدة عامين، وفوجئت أنه سافر خارج البلاد برفقة أبنائها دون علمها.
وأوضحت «نجوى»، أمام قاضي محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس، أنها طلبت الطلاق من زوجها بسبب الخيانة الزوجية باستمرار، ووقتها رفض .
وأضافت أنها كانت تجمعهما قصة حب قبل الزواج دامت لـ 3 سنوات، وبعدها تقدم لخطبتها وعندما انتهيا من تجهيز شقة الزوجية تم الزواج وأنجبت في أول سنوات زوجها 3 أطفال «ولد، وبنتين»، وكانت حياتها تسير بصورة طبيعية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو..