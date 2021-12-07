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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| الأرصاد تحذر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك نشاط لـ الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مؤكدة أن تلك الحالة ستكون متواجدة على أغلب أنحاء الجمهورية.


 

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الأرصاد عن حالة الطقس غدا: نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أن نشاط الرياح سيسبب حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأمواج سيصل إلى 5 أمتار.

 

وتابعت ايمان شاكر، أن سرعة الرياح متوقع أن تصل ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة، مؤكدة أن ذلك سيكون موجودا على المناطق الساحلية مع توقعات سقوط أمطار.


مرضى الصدر والحساسية

وأشارت  مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية  إلى أنه على مرضى الصدر والحساسية الابتعاد عن الأماكن التي سيكون بها رمال وأتربة.

ولمعرفة المزيد حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .. تابع الفيديو جراف التالي:

إيمان شاكر لارصاد الجوية اط للريح المثيرة للرمال و امطار رعة الرياح مرضى الصدر والحساسية

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