محمد صلاح ينشر صورة جديدة من داخل طائرة عبر تويتر.. شاهد

نشر لاعب الكرة "محمد صلاح "صورة جديدة لة عبر صفحتة الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وظهر محمد صلاح من داخل طائرة مع أحد لاعبي الدوري الإنجليزي ، مرتدياً ملابس رياضة.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح تصدر لاعب فريق ليفربول، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 - 2022، بعد مرور 15 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وساهم صلاح في فوز ليفربول في مباراته السابقة، بعدما صنع هدف الفوز لفريقه الريدز في اللحظات الأخيرة أمام وولفرهامبتون، بعد أن مرر الكرة إلى زميله ديفوك أوريجي الذي وضعها بسهولة في شباك الذئاب.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 34 نقطة، في مركز الوصيف، خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة.

ويتربع الفرعون المصري على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.