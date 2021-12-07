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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعاد بنت قرية دفنو بالفيوم تخترع ثلاجة موفرة للطاقة والكهرباء.. شاهد

سعاد فى لقطة بالابتكار
سعاد فى لقطة بالابتكار مع والدها بالمنزل

نبغ فى مجال البحث العلمى بمحافظة الفيوم عدد كبير من  طلبة وطالبات من شباب المدارس الثانوية والجامعات، خاصة فى مجالات الاختراع والبتكار والبحث العلمى ، ومن بين هؤلاء الطالبة سعاد مصطفى صابر من مواليد  قرية دفنو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وهى طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني بمدرسة تطون الثانوية  الصناعية ( قسم كهرباء ) ،  ، صاحبة اختراع الثلاجة المتحركة، حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بهذا الإختراع، فضلاً عن كونها الطالبة المثالية، وحاصلة على لقب باحث، أضافةً لمشاركاتها في مسابقة آيسف 2020  للعلوم والتكنولوجيا الذى يقام سنويا بمحافظة الفيوم ،   والتى تمكنت من تصميم و أختراع فكرة تصنيع  ثلاجة موفرة للطاقة والكهرباء  متنقلة،  تعمل من خلال موتور ببطارية 14 فولت، وجهاز تبريد ويتم شحنها من الكهرباء لمدة ساعتين.

 

تقول سعاد:  قبل اختراع فكرة  الثلاجة الموفرة لطاقة والكهرباء، جاءتنى الفكرة بأن العديد من الأهالى يتضررون من الاستهلاك الكبير  للكهرباء بالنسبة للثلاجات، فقمت باختراع وتصميم نموذج  لثلاجة صغيرة الحجم، ارتفاعها 80 سم وعرضها 50 سم تصلح للرحلات والأغراض الخفيفة، والاستخدام المنزلى ،  فقمت  بتصميم نظام للتبريد وشريحة بلاتر  وجهاز برمجة.

 

أضافت سعاد  "كما أنني أركز حاليا على دراستي حيث أننى أرغب فى الحصول على مجموع يؤهلنى للالتحاق  بكلية الهندسة بجامعة الفيوم ، خاصة أنني حصلت على المراكز الاولى  على مستوى التعليم الصناعى خلال الصفين الأول والثانى الثانوي الصناعي، وأتمنى أن يكتمل الحلم وأحصل على  مركز متقدم من اوائل الجمهورية فى التعليم الثانوى .

 

واضافت ان اسرتى توفر لى كل الإمكانيات الخاصة بالابتكار، خاصة والدى الذي يقف بجانبى ويدعمنى ماديا ويشترى لى كل ما اطلبه لاستمرار نجاح أبتكارى واختراعى فى البحث العلمى  .

وطالبت سعاد من وزير التعليم و من الدكتور احمد الأنصارى محافظ الفيوم مساندتها ومساعدتها فى الدعم  لتنفيذ  هذا الاختراع لأن يخرج الى النور .

 

أضاف مصطفى صابر والد سعاد الذى يعمل معلم بأدارة أطسا التعليمية :  بأننى فخور  بأبتكار وتصميم سعاد نجلتى التى لم تيأس عقب عدم توفيقها فى  الشهادة الاعدادية بمجموع يؤهلها للتعليم الثانوى العام  ، وعندما التحقت بالتعليم الفنى أعلنت التحدى وبالفعل حصلت على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة على الصفين الأول والثانى الثانوى ، ولديها تصميم للحصول على مركز من العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية هذا العام لتلتحق باكلية الهندسة جامعة الفيوم .

 

أضاف والد سعاد قمنا بتسجيل  أختراع الثلاجة التى قامت سعاد بتصميم فكرته بوزارة البحث العلمى بالقاهرة ، حرصا على براءة هذا الأختراع الذى سيوفر الطاقه والكهرباء لكافة الأسر .

 

وكرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطالبة سعاد مصطفى صابر مرزوق، مخترعة الثلاجة المتنقلة، بالصف الثالث الثانوى الصناعى بمدرسة 6 أكتوبر للبنات في تطون، التابعة لإدارة اطسا التعليمية، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد.

 

من جانب اخر قال  الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، ومعاون محافظ الفيوم  إن المحافظ الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم قام بتكريم سعاد وأعطاها درع المحافظة تقدير على جهدها وتشجيعها على هذه الابتكارات الرائدة : كما  استمع  محافظ الفيوم لشرح من سعاد  عن مكونات ومواصفات الاختراع المتمثل فى الثلاجة المتنقلة، والخطوات التي مرت بها الطالبة للوصول إلى هذا الاختراع، الذي من خلاله يمكن الاستفادة به فى أكثر من موقع خلال التنقل والتجوال، لافتًا إلى فوائد تلك الثلاجة، وجدواها الاقتصادية في توفير الطاقة والكهرباء .

 

وقال الدكتور أحمد الأنصارى  محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تعمل على مساندة الطلاب المبدعين في شتى المجالات، وتبني الأفكار الواعدة، مؤكدًا على الطالبة مواصلة البحث والعمل على الارتقاء بقدراتها الابتكارية والإبداعية، فضلاً عن الاهتمام لتطوير اختراعها، والعمل على التواصل مع المتخصصين للتحرك قدماً في ابتكاراتها واختراعاتها العلمية، لافتًا إلى أن المحافظة ستعمل على توفير الراعي لتنفيذ وتسويق الاختراع على نطاق أوسع    ، خاصة أن اختراع الطالبة يحتاج إلى تضافر الجهود للتحرك به إلى منجزات أكبر،لافتاً إلى أهمية دور الأسرة بالمشاركة مع مسئولي العملية التعليمية، لاستغلال تلك الأفكار الواعدة بالشكل الأمثل، حتى تتم الاستفادة من تلك الإبداعات بالشكل الفعلي على أرض الواقع.

 

 

لتشجيع الشباب على الابتكار.. محافظ الفيوم يكرم الطالبة سعاد مصطفى صابر مخترعة الثلاجة المتنقلة

 

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سعاد قرية دفنو الفيوم ثلاجة موفرة الطاقة والكهرباء

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