فاروق جعفر يكشف لصدى البلد حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك

أكد الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه قرر بالفعل خوض انتخابات القلعة البيضاء القادمة .



وقال جعفر فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يعقد حاليا جلسات مع مجموعة محترمة من أبناء الزمالك للترتيب للعملية الانتخابية واتخاذ القرار الصائب لمصلحة الكيان .



وشدد فاروق جعفر على أنه لم يدل بأي تصريحات سابقة فى هذا الأمر على لسانه وأنه بالفعل لم يحدد المنصب الذى سيخوض عليه الانتخابات .



وأشار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن قرار ترشحه فى الانتخابات القادمة ليس له علاقة بأزمته الأخيرة مع رئيس الزمالك وان هناك العديد من أعضاء النادى ورموز الكرة طالبوه فيما مضى بخوض الانتخابات ولكنه لم يكن وقتها يضع الأمر فى حساباته وأنه كان يخدم الزمالك متطوعا ولم يحصل على مليم من النادى منذ عام ١٩٩٢.



وقال هناك رمزا آخر من الكرة سيخوض الانتخابات معى قائمتى ولكن القرار النهائي لم يحسم بعد متمنيا أن يكون التنافس لمصلحة الزمالك وبعيدا عن التراشق والاتهامات .