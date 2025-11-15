مجلس الأسرة العربية للتنمية يواجه تحديات العصر الرقمي في ندوة كبرى.. السبت المقبل

يعقد مجلس الأسرة العربية للتنمية أحد مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بالتعاون مع مبادرة "يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل"، السبت المقبل، ندوة توعوية موسعة، في مكتبة مصر العامة، وذلك لتعزيز الوعي الأسري والإعلامي في مواجهة تحديات العصر الرقمي، تحت رعاية أ.د. منى الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، وترأس الجلسة الدكتور آمال إبراهيم رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والإعلاميين والمتخصصين في التنمية البشرية والإعلام الرقمي.

وتتناول الندوة الأثر النفسي والاجتماعي لاستخدام الشاشات على الأطفال والمراهقين، وسبل تحقيق التوازن بين الحياة الواقعية والرقمية، وأهمية دور الأسرة والإعلام في توجيه السلوك الرقمي الآمن.

ويشارك في الندوة كل من: أ.د. منى الحديدي – أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، والإذاعية إيناس جوهر – من رواد الإعلام المصري، ود.نادية النشار – رئيس شبكة الشباب والرياضة، والمهندس زياد عبد التواب –خبير التحول الرقمي ونائب وزير الاتصالات الأسبق، ود. آمال إبراهيم – خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري ورئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، والإعلامي أيمن عدلي – رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين، ود. هبة الله السمرى – أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة، ود. عبد الوهاب غنيم – نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.



وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم التواصل الإنساني الحقيقي بين أفراد الأسرة بعيدًا عن الشاشات، وتشجيع الأنشطة الواقعية التي تعيد الدفء والحميمية للعلاقات الأسرية في ظل التحول الرقمي المتسارع.