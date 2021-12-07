في ذكرى ميلاد كرم مطاوع.. سر اشتباكه مع زوجته سهير المرشدي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان كرم مطاوع ، فهو من مواليد مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أحب التمثيل منذ طفولته ولاحظ أقاربه أنه يقلد الفنانين بشكل رائع، درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج منها ثم درس في معهد التمثيل.

سافر في بعثة خمس سنوات إلى إيطاليا وذلك لدراسة الإخراج وقام بالدراسة في روما وذلك في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية، انتقل إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا لكي يتعرف على ثقافة الفن في الدول الأوروبية وفنون المسرح الحديث، عاد إلى مصر في عام 1964 وشغل منصب أستاذ في معهد الفنون المسرحية.

أخرج أولى مسرحياته (الفرافير) تأليف يوسف إدريس، وقام بإخراجها بعد عودته في أبريل 1964 وتوالت بعد ذلك المسرحيات مثل (يس وبهية، شهر زاد، محاكمة رأس السنة، جواز على ورقة طلاق، كذلك قدم مسرحية «الفتى مهران» عام 1965، وهى من بطولته وإخراجه، وفى أكتوبر 1958 أوفد إلى إيطاليا ليستكمل دراساته بأكاديمية روما في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية.

حنان مطاوع تكشف فترة مرضه:

ذكرت الفنانة حنان مطاوع ابنه الراحل كرم مطاوع انه خلال فترة مرض والدها كانت تستعد مع عمتها لمرافقته في رحلة العلاج إلى فرنسا إلا أنه توفي قبل ميعاد السفر بيومين "وقتها كان والدي ووالدتي سهير المرشدي منفصلين وقدمت اعتذارا عن امتحانات الجامعة في هذا العام لإرفاقه بفترة علاجه وتوفي قبل السفر بيومين وهذا يعد كرما كبيرا من الله لانني كنت قاصرا وغير قادرة على تحمل المسؤولية في هذا الوقت من العمر".

حنان مطاوع تكشف سبب اخفائها أنها نجلة كرم مطاوع

وفى لقاء تلفزيونى سابق للنجمة حنان مطاوع، كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها نجلة كرم مطاوع، قائلة:" كنت هجنن في المدرسة أمى و أبويا أهم ناس في حياتى ومن نعم ربنا عليا وكنت طول الوقت عاوزه الناس تحبنى علشان أنا استحق اتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع و دورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع و أحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى أزيك و ازى بابا عامل ايه".

زيجاته:

تزوج كرم مطاوع 3 مرات، الاولى من سيدة ايطالية ولديه منها توأم "كريم وعلي"، ثم من الفنانة سهير المرشدي والدة الفنانة حنان مطاوع والتي لم ينجب منها غيرها ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم والتي طلقها قبل شهر من وفاته.

اشتباكه مع سهير المرشدي:

اشتبك كرم مطاوع مع زوجته سهير المرشدي بسبب مسرحية "الحامي والحرامي" حيث قالت سهير المرشدي :"عملتها رغم نصيحته لي بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتي في المسرحية بعد ذلك: "قولت ياريتني كنت سمعت كلامه".

أبرز عمل له:

قدم الفنان القدير الراحل كرم مطاوع مع الزعيم عادل إمام فيلم “المنسي” والذي تم عرضه في عام 1993، يعتبر هذا الدور من أهم أدوار الفنان كرم مطاوع السينمائية حيث جسد في الفيلم شخصية رجل الأعمال أسعد ياقوت الذي يقيم حفل في منزله ويدعو إليه شخص من كبار رجال الدولة يرغب في إقامة صفقة معه، ولكن هذا الرجل يطلب أن ترافقه السكرتيرة التي تعمل لدى أسعد وهي غادة التي تجسد دورها الفنانة يسرا وعندما ترفض ذلك وتشعر بالضغط عليها تهرب من الحفل.

وفاته:

داهم مرض السرطان الفنان الكبير كرم مطاوع لينهى حياته بعد رحلة عطاء فنى أثرى فيها الحياة الفنية والمسرحية ورحل عن عالمنا فى 9 ديسمبر عام 1996.