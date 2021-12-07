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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانه يكشف موقف محمد شريف من عرض بشكتاش التركي

محمد شريف
محمد شريف

كشف  الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، عن أن نادي بشكتاش التركي، جدد طلبه لـ ضم محمد شريف، مهاجم الأهلي، في يناير 2022 للمرة الثانية، وذلك بعد وجود وفد من النادي التركي لمراقبة اللاعب خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

وأضاف شبانة أن اللاعب تلقى عرضا مؤخرا، عبر وسيط للنادي التركي، يطلب منه توضيح موقفه، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي.

وأتم أن محمد شريف طلب من الوسيط التركي، إرسال عرض رسمي إلى النادي الأهلي؛ لمناقشة الأمر، خاصة أن عقده مع الفريق يتبقى به موسمين، بخلاف الموسم الجاري.

الأهلى بشكتاش محمد شريف بشكتاش التركي كأس العرب

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