شبانه يكشف موقف محمد شريف من عرض بشكتاش التركي

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، عن أن نادي بشكتاش التركي، جدد طلبه لـ ضم محمد شريف، مهاجم الأهلي، في يناير 2022 للمرة الثانية، وذلك بعد وجود وفد من النادي التركي لمراقبة اللاعب خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

وأضاف شبانة أن اللاعب تلقى عرضا مؤخرا، عبر وسيط للنادي التركي، يطلب منه توضيح موقفه، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي.

وأتم أن محمد شريف طلب من الوسيط التركي، إرسال عرض رسمي إلى النادي الأهلي؛ لمناقشة الأمر، خاصة أن عقده مع الفريق يتبقى به موسمين، بخلاف الموسم الجاري.