بعد إعلان عمر كمال خطبتها.. شاهد أول ظهور لـ شيماء المغربي

شاركت الفنانة شيماء المغربي، جمهورها ومتابعيها، بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها، بعد إعلان خطبتها من المطرب عمر كمال.



وظهرت شيماء المغربي بإطلالة أنيقة وجذابة ، مرتدية فستان ستان باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها على طريقة الويفي منسدلًا بشكل يتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميك أب على ألوان النود، وأحمر الشفاه.



وأعلن المطرب عمر كمال، السبت الماضي، ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورا له رفقة خطيبته، وعلق عليها: مفيش مبروك.



شيماء المغربى، من مواليد شهر أكتوبر من عام 2001، ولديها 20 عاما، وشاركت منذ أسابيع متابعيها بصور احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: "سويت 20".



تعمل بالمجال الغنائى، وطرحت مؤخرا أغنية على طريقة المهرجانات بعنوان "فينك يا راحة"، وهى من كلمات كريم كالوشا، ألحان وليد العطار، توزيع شيندى وخليل، أورج أندرو الحاوى، مونتاج أحمد محمد، منتج فني محمد زهران.

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