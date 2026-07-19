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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وصول المتهمين في واقعة سقوط الصغيرة تيا من الطابق السادس بإحدى المدارس إلى محكمة شبرا الخيمة

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

وصل منذ قليل المتهمين في واقعة مصرع الصغيرة تيا إثر سقوطها بإحدى المدارس الخاصة بشبرا الخيمة في القليوبية، إلى محكمة شبرا الخيمة لحضور جلسة النطق بالحكم.


وتنظر اليوم الأحد، محكمة جنح شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار عامر عبد الله، جلسة النطق بالحكم على محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الصغيرة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والتي لقيت مصرعها في الحال، في حادث مأساوي أثار حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة القليوبية.

وشهدت المحكمة حضور المتهمات وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تواصل هيئة الدفاع عن المتهمات وأسرة المجني عليها استعدادها لتقديم المرافعات والدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة، بعد قرار التأجيل في الجلسة السابقة لاستكمال الاستعدادات وسماع المرافعات.

وكانت المحكمة قد قررت خلال أولى جلسات نظر القضية تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمات لحين الفصل في القضية.

وتضمن قرار الإحالة الصادر من المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، توجيه اتهامات لمسؤولة المدرسة ونجلتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، بتعريض حياة الأطفال للخطر، بسبب إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 في يوم غير مقرر لتواجدهم.

كما أسندت النيابة إلى عدد من المعلمات والمشرفات تهم القتل الخطأ والإهمال، لعدم توفير الإشراف الكافي وتأمين الأطفال داخل المدرسة، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل المدرسة، لتفارق الحياة على الفور، فيما كشفت التحقيقات عن وجود شبهة إهمال جسيم من القائمين على الإشراف داخل المؤسسة التعليمية.

القليوبية محافظة القليوبية مدرسة خاصة محكمة جنح شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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