معتز البطاوي يوضح سبب فشل انتقال شادي حسين للأهلي

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، عن سبب فشل صفقة انتقال شادي حسين للأهلي.



وأضاف البطاوي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"المفاوضات مع الأهلي توقف بسبب مقابل مادي ولاعبين وكان لديهم اقتراح بالتعاقد مع شادي حسين وتركه موسما لنا إعارة وهو ماقبلناه بالرفض وكذلك رفض اللاعب الأمر، فهو لاعب كبير ولابد أن يُقدر ماديًا وكنا نهتم أيضًا بلاعبين من الأهلي".



وردًا عن كون شادي حسين يُشجع الأهلي، قال البطاوي:"في عصر الاحتراف لايوجد ذلك، وانظر إلى أدائه خلال مباريات الأهلي، هو لاعب يؤدي ما يطلب منه في المباريات ويعرف قيمته وسيراميكا كلويباترا يُقدر أولاده ويُقدر شادي حسين".



وأتم المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كيلوبترا، تصريحاته بالرد على ماذا إذا قدّم الأهلي عرضًا لضم اللاعب في يناير، بقوله:"سيجلس مجلس الإدارة ويُناقش الأمر، فلدينا إدارة فنية ومجلس تعاقدات وسيتم عرض الأمر عليهما والجلوس والتناقش".