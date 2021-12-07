مدير الاستخبارات الأمريكية يكشف حقيقة استعداد روسيا لشن حرب على أوكرانيا

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، إنه لا يدري ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر استخدام القوة ضد أوكرانيا.

وأضاف مدير الـ سي آي آيه إلى صحيفة "وول ستريت جورنال": "ستكون قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم فرصة للتأكيد على ثمن التدخل العسكري ضد أوكرانيا".

وتابع: "لا أقلل أبدا من شهية بوتين في المخاطرة في موضوع أوكرانيا وهو مبعث قلقنا".

وفيما يخص إيران، قال: "إيران لا تأخذ المفاوضات النووية بجدية كبيرة حاليا وتستمر في تخصيب اليورانيوم، وسنرى قريبا مدى جدية الإيرانيين في المفاوضات ولكن ما رأيناه الأسبوع الماضي غير مشجع، ولم نر حتى الآن أن المرشد الإيراني قد اتخذ قررا بتحويل البرنامج النووي إلى سلاح".