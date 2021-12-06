لوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن اتهامات الغرب لروسيا بشأن عدوانها المحتمل المزعوم على أوكرانيا لا أساس لها من الصحة.



وأضاف: "روسيا ترى جيدًا ما يحدث في أوكرانيا، وما يخططه الناتو والأمريكيون هناك، إنه أمر غير مقبول ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن أيضا بالنسبة لنا لأننا قريبون هنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إس بي بيلاروس سيجودنيا" الحكومية، على موقعها الإلكتروني عن لوكاشينكو قوله: "تلخيصاً لكل اعتراضاتهم، وبالفعل انتقلوا من الاعتراضات إلى المطالبات والإنذارات الأكثر صرامة؛ فهم يطالبون بأن تصبح بيلاروس مثل أوكرانيا. أقتبس: دولة ديمقراطية متقدمة وواعدة مثل أوكرانيا. وتم الرد على ذلك بوضوح قبل عامين: لن نصبح أوكرانيا أبداً".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد في 2 ديسمبر الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم، أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأميركية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.