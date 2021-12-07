أسامة عرابي: عرضت بن شرقي على مارتن يول قبل انضمامه لـ الوداد

قال أسامه عرابي نجم الأهلي السابق، إن الأهلي لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل فريق يسعى للتعاقد مع الأفضل.



وأضاف عرابي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC : "بن شرقي سيفيد الأهلي، وقبل انضمامه إلى الوداد كنت أرغب في ضمه للأهلي، ونصحت بالتعاقد معه وعرضته على مارتن يول وسيد عبد الحفيظ، ولكن حينها كان النادي يرغب في ضم رأس حربة".



وأكمل: "منذ 2016 كنت أريد ضمه، بعدما هبط فريقه في المغرب إلى الدرجة الثانية، لكنه في النهاية انضم إلى الوداد. فهو لاعب كبير ومنظم جدًا في طريقته، ويمكنه تسجيل الأهداف بسهولة واللعب على طرفي الملعب، وسرعته أيضًا رغم أنها ليست خارقة".