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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الهندي: نتطلع لتشغيل ممر فلاديفوستوك - تشيناي البحري مع روسيا

وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي

قال وزير الخارجية الهندي هارش فارذان شرينجلا إن الهند وروسيا تتعاونان بصورة مكثفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

جاء ذلك في معرض تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية الهندي ونُشرت اليوم بشأن المباحثات الهندية الروسية التي أجريت في نيودلهي أمس.

وأوضح الوزير الهندي أن "الهند وروسيا بحثتا الوضع في منطقة الإندو - باسيفيك، بالإضافة إلى الشواغل الأمنية الهندية".

وأضاف: "بحثنا الأوضاع في منطقة جنوب شرق آسيا، وإنني أؤكد أنه فيما يتعلق بمنطقة الإندو - باسيفيك، فإننا نتعاون بصورة مكثفة بالفعل مع روسيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة".

وردا على سؤال عما إذا كانت المباحثات مع الجانب الروسي تناولت قضية الحدود الهندية الصينية، قال وزير الخارجية الهندي: "يمكنني القول إن المباحثات تناولت القضايا المتعلقة بشواغلنا الأمنية وكافة القضايا الأخرى".

واعتبر أن "ممر فلاديفوستوك - تشيناى البحري في المنطقة (بين روسيا والهند) مهم، ونحن نتطلع إلى تشغيل هذا الممر قريبا". 
وتابع وزير الخارجية الهندي أن المباحثات مع الجانب الروسي تناولت التعاون في منطقة المحيط الهندي، وضرورة توسيع نطاق هذا التعاون البحري، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التعاون الثقافي بين البلدين.

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