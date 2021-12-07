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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلالة كورونا الجديدة .. ارتفاع إصابات الصين وتراجع وفيات البرازيل

ارتفاع الإصابات بالصين
ارتفاع الإصابات بالصين وتراجع وفيات البرازيل

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 5 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 266 مليوناً و738 ألفا و944 إصابة، الثلاثاء.


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وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و278 ألفا و55 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 240 مليونا و276 ألفا و275 حالة، بحسب موقع "وورلد ميتر".

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ266 مليون حالة

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الهند تسجل 220 وفاة جديدة
قالت وزارة الصحة في الهند، الثلاثاء، إنها سجلت 6822 إصابة جديدة بكوفيد-19 و220 وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 34.65 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 473757.


94 إصابة جديدة في الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 94 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 61 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 38 قبل يوم.


وسجلت الصين 14 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 44 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

110 وفيات جديدة في المكسيك
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الاثنين، تسجيل 110 وفيات جديدة بكوفيد-19 و752 إصابة.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 295202 والإصابات إلى 3 ملايين و902015 منذ بدء الجائحة.

وفيات البرازيل تتراجع
قالت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، إنها سجلت 4385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 22 مليونا و147476 حالة إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 615744 وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أسوأ تفش في العالم بعد الولايات المتحدة والهند وثاني أعلى معدل للوفيات.

ومع تطعيم 65% من السكان بشكل كامل، انخفض متوسط الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مدى أسبوعين إلى 211 حالة يوميا مقارنة بحوالي 3 آلاف حالة وفاة يوميا في ذروة الجائحة في أبريل.

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