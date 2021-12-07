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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تحقق ارباحا طائلة.. طفلة في الـ 10 تمتلك 3 شركات.. ما القصة؟

طفلة في الـ 10 تمتلك
طفلة في الـ 10 تمتلك 3 شركات

قررت طفلة أن تشغل وقتها بريادة الأعمال بدلاً من اللعب مثل الباقين سواء ببرامج الأطفال أو حتى الخروج للتنزه وشراء ثياب جديدة حيث لم يعد لديها وقت لممارسة نشاطها اليومي مثل أي طفلة.

تمتلك الطفلة الأسترالية بيكسي كورتيز 3 شركات  تختص بألعاب الأطفال والملابس والإكسسوارات بمساعدة أمها روكسى حيث تربح منهم 139 ألف دولار شهرياً حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.  

في البداية أنشأت كورتيز شركتها الخاصة المسماة «Pixie's Fidgets» في مايو الماضي، و باعت الشركة ألعابها الملونة بالكامل في غضون 48 ساعة فقط، كما حققت في الشهر الأول من وجودها في الأسواق إيرادات أكثر من 200 ألف دولار.

ولا يعد هذا هو العمل الوحيد للطفلة البالغة من العمر 10 سنوات حيث أنشأت والدتها أيضاً باسمها علامة تجارية لإكسسوارات الشعر «Pixie's Bows». 

وتعليقاً على النجاح الهائل الذي حققته ابنتها، قالت الأم روكسي إنها أعدت كل هذا لابنتها بيكسي حتى تتمكن من التقاعد في سن 15 عاماً إذا أرادت ذلك. 

وتؤكد الأم أن تقاعد ابنتها  غير مرجح إلى حد كبير بالنظر إلى دافعها الريادي لمرحلة ما قبل المراهقة، ورغبة ابنتها في مواصلة نجاحها العملي.

وأوضحت روكسي أن الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لها هو روح المبادرة التي كانت لديها في مثل هذه السن المبكرة، والتي لم أحظ بها أبداً، على الرغم من أنها كانت مضطرة للنجاح، وكل ما فعلته وهي في الرابعة عشرة أنها عملت في مطعم ماكدونالدز.

وأضافت أنها تعتقد أن أهم شيء بالنسبة لها هو تحفيزها ونجاحها كرائدة أعمال، وهو الجزء الأكثر مكافأة بالنسبة لها، وهذا يسعدها بالطبع.

وتشترك روكسي بالفعل في العديد من الشركات الناجحة في مجالات متعددة مع زوجها أوليفر كيرتس الذي تزوجته في عام 2012، وأنجبا هانتر 6 سنوات بجانب بيكسي.

ويعيش الزوجان مع طفليهما في قصر بقيمة 6.6 مليون دولار في سيدني.

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