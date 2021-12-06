والدة طفلة باحتفالية قادرون باختلاف: الجميع بكى أمام الرئيس السيسي.. فيديو

قالت باتعة شلتوت والدة الطفلة آية شلتوت، إن احتفالية قادرون باختلاف أمس بكي فيها جميع الأمهات أمام الرئيس السيسي، بسبب فرحتهم بتتويجهم من الرئيس السيسي واهتمامه بهم.

وأضافت باتعة خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن جميع الحضور في الاحتفالية لم يتوقعوا مقابلة الرئيس الرائعة لهم، مشيرة إلى أنهم تعبوا كثيرا مع أولادهم وفرحة الرئيس أنستهم التعب لأنه كان يتحدث من قلبه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشارك في الفعالية نحو 450 شخصا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج قاعة الاحتفال.