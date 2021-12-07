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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: اعتماد نظام جديد للعمل بداية من يناير المقبل

الإمارات
الإمارات

أعلنت حكومة الإمارات ، عن اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً.

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن العطلة في النظام الجديد ستكون يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

 

وأوضح النظام الجديد ، أن الدوام الدراسي سيكون 4 أيام ونصف بداية من الساعة 7.30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

 

وبينت أن ساعات العمل ستكون 8 ساعات بداية من السابعة والنصف وحتي الثالثة والنصف عصرا.

 

وتضمن النظام أيضا توحيد موعد إقامة وخطبة صلاة الجمعة طوال العام في الساعة 1.15 ظهرا حيث سيتم تطبيق النظام بداية من 1 يناير المقبل.

 

كما نص النظام علي إمكانية تطبيق ساعات الدوام والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية يوم الجمعة. 
 

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