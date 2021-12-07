الأردن تتوقع تسجيل 48 ألف إصابة بـ كورونا إسبوعيا

توقع عضو لجنة الأوبئة الأردنية الدكتور بسام حجاوي أن تسجل المملكة نحو 48 ألف اصابة محلية اسبوعية بالفيروس.

وأكد حجاوي في تصريحات صحفية لوكالة عمون الإخبارية أن الأردن لم يرصد أي إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرا الى أن الإجراء الصحي المتبع مع أي قادم من الدول المحددة في جنوب إفريقيا هو الدخول في الحجر المؤسسي مباشرة بعد أخذ العينات وإنتظار نتائج الفحوصات.

وحث الحجاوي المترددين والعازفين عن التطعيم إلى ضرورة تلقي اللقاح لزيادة المناعة المجتمعية ولأنهم الفئة الأكثر تأثرا وتضررا ودخولا للمستشفيات.

كما دعا من تلقى الجرعة الأولى أو الثانية الى أخذ جرعة معززة في حال مرور 6 شهور على الجرعة الأولى، نظرا لأن مناعة الجسم تقل بعد هذه المدة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 26 وفاة و 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11787 وفاة و 981767 إصابة.