ملاك الرحمة.. إيمان تستأجر مسكناً لإيواء القطط المصابة بالغردقة

عرضت فضائية "أم بى سى مصر2"، ببرنامج "صباحك مصرى"، تقريراً لسيدة أطلق عليها "ملاك الرحمة"، حيث أنها استأجرت مسكناً لأيواء القطط المصابين بالغردقة.

وقالت إيمان، إنها تهتم بشكل خاص بالقطط المصابة أو التى تعرضت أعضائها للإصابة نتيجة حوادث، لافتة إلى أنها تمتلك حب شديد للقطط، واعتمدت على تجميع القطط حتى امتلاً منزلها خاصة أنها أم لـ 5 أبناء.

وتابعت أنها اضطرت لاستئجار شقة، بالإضافة لمصروفات الأكل والعلاج لهم، كما أن تكلفة رعاية القطط المصابة تقارب الـ 3 آلاف جنية شهرياً، كما أن أطفالها تشارك فى رعاية القطط ويبدو أنهم ورثوا محبتها من والدتهم.

وأكدت إيمان، أن سلوكها مع القطط تعتبره تجارى مع الله ولا تهدف للربح منها، بالعكس فهى تشعر بالسعادة .