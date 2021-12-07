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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: فخورة بما تقدمه مستشفى أسوان الجامعي من خدمات لأهالينا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري بصعيد مصر، لحمايتهم من بتر القدم، وذلك داخل مستشفى أسوان الجامعي.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، وبحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، كما افتتحت السفيرة نبيلة مكرم قسم المسالك البولية وقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

 

وجاءت فاعلية افتتاح الغرفة الفريدة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري، ضمن مبادرة "قدم صحيح" التي أطلقتها مؤخرا مؤسسة صناع الخير للتنمية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذا لبروتوكول تعاون مشترك ما بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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وتفقدت السفيرة نبيلة مكرم ، غرف علاج مرضى القدم السكري، مستمعة لشرح تفصيلي لآلية العمل داخل المركز بداية من استقبال المرضى وحتى تلقيهم العلاج، وكافة التخصصات التي تتضمنها غرفة علاج القدم السكري، من القائمين على العمل بالغرفة، كما استمعت الوزيرة لتفاصيل العمل بقسم المسالك البولية وجراحة المخ والاعصاب.

 

وخلال جولتها التفقدية أجرت الوزيرة حوارا مع عدد من المرضى مطمئنة على تلقيهم كافة أوجه الرعاية الطبية، وبدورهم أعربوا عن سعادتهم بحضورها واهتمام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

 

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بحضورها فعاليات افتتاح غرفة تقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكري، وقسمي المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، مشيرة إلى أن التوعية بالوقاية من الأمراض أمر مهم جدًا، مثمنة الجهود المبذولة بالمبادرة "قدم صحيح"، لافتة إلى أن مركز القدم السكري جاء استجابة لطلبات المواطنين خلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان.


واوضحت الوزيرة ، أن ما شاهدته اليوم بمستشفى أسوان الجامعي من حيث التوسع بالمستشفى بالأجهزة والإمكانيات لخدمة أهالي اسوان، يدعو للفخر، لافتة إلى أنها فخورة أيضا بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة أنها شاهدت نتيجة هذا الجهد بنظرة الأهالي والمرضى.

 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة حريصة على تضافر جهود الدولة مع خبرات مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في حياة المواطنين ومجتمعاتهم على حد سواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تنفذها الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية حكيمة، لتوفير حياة كريمة.

 

من جانبه ، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن غرفة مبادرة قدم صحيح بجامعة أسوان والتي تم افتتاحها، بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب بالجامعة، ستقدم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات غير القادرة، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكري.

 

وأشار زمزم، إلى أن صناع الخير قامت بتجهيز الغرفة الخاصة بالمبادرة داخل مستشفى جامعة أسوان مستهدفة جميع مرضى القدم السكري غير القادرين بجنوب مصر وتقديم خدمات العلاج والرعاية والتوعية لهم بالمجان تماما.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج محافظ أسوان مستشفى أسوان الجامعي

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