شركة Bitmart للعملات المشفرة تعد مستخدميها بتعويضهم بـ196 مليون دولار بعد اختراقها

قالت منصة تداول العملات المشفرة Bitmart إنها ستقوم بتعويض العملاء الذين تم اختراق حساباتهم منذ أيام، وإنها ستقوم بدفع حوالي 196 مليون دولار من أموال الشركة الخاصة لتعويض الضحايا الذين تم سرقة أموالهم في خرق أمنى يعتبر الأسوأ على الإطلاق.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن عدد من المحللين قدروا خسائر شركة Bitmart لتداول العملات المشفرة بحوالي 200 مليون دولار، على الرغم من أن الشركة قالت إن الهاكرز قاموا بسرقة حوالى 150 مليون دولار من أصولها.

وفي بيان رسمي لها، أعلنت Bitmart أنها أكملت فحوصات أمنية أولية وحددت الأصول المتضررة، وقالت إن الخرق الأمني نتج بشكل أساسي عن سرقة مفتاح خاص، مما أثر على اثنين من محافظها الكبيرة ، لكن الأصول الأخرى كانت "آمنة وسليمة".

ووفقًا للشركة ، فإن المحافظ الخاصة بسلسلة عملات الإيثيريوم المتأثرة لم تحمل سوى نسبة صغيرة من أصول الشركة، أما بالنسبة للمحافظ التى تم سرقتها متصلة بالإنترنت وتسمح للمالكين بالوصول السهل نسبيًا إلى عملاتهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى عملاتهم المشفرة وإنفاقها.

وقدرت شركة Peckshield أن Bitmart خسرت حوالي 100 مليون دولار في مختلف العملات المشفرة على الإيثيريوم و 96 مليون دولار أخرى من العملات الأخرى، حيث اخترق الهاكرز مزيجًا من أكثر من 20 رمزًا .

وكان أحد الهاكرز تمكن من الوصول إلى رموز تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار من منصةPoly Network للعملات المشفرة.



