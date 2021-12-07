القوات المسلحة تفتتح فندقى بالأقصر وأسيوط "جويل" بعد إنتهاء أعمال التطوير بهما

قامت القوات المسلحة بإفتتاح فندقى الأقصر وأسيوط لضباط القوات المسلحة "جويل" وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل بهما بما يتماشى مع أحدث المعايير الفندقية العالمية ، حيث تعد تلك الفنادق من أعرق الأماكن الخدمية لأبناء القوات المسلحة بصعيد مصر .

وقد روعى فى تنفيذ أعمال التطوير الخاص بفندق القوات المسلحة بالأقصر "جويل" أن يكون التصميم على الطراز الفرعونى تماشياً مع رؤية الدولة المصرية بالإهتمام بمحافظة الأقصر بإعتبارها أهم المدن الأثرية العالمية فضلاً عن موقعه المتميز الذى يتوسط المسافة بين معبدى الأقصر والكرنك ويحظى بإطلالة مباشرة على معبد حتشبسوت.

كما روعى فى أعمال تطوير فندق القوات المسلحة بمحافظة أسيوط "جويل" أن يتم تصميمه وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية الفندقية المتطورة بالإضافة إلى مراعاة كافة العناصر والمظاهر الجمالية التى تبعث البهجة لكافة المترددين عليها.

حضر مراسم إفتتاح فندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمرافقة مساعد وزير الدفاع وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، كما حضر إفتتاح تطوير فندق ضباط القوات المسلحة بمحافظة أسيوط عدد من قادة القوات المسلحة.

وفى إطار الحرص على نشر الوعى الفنى اللائق لأبناء الصعيد نظمت إدارة نوادى وفنادق ضباط المسلحة "مهرجان الصعيد للأغنية العربية" وذلك بمختلف نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة بمحافظات الصعيد تم تقديم عدد من الأغانى الوطنية والفقرات الفنية المميزة التى لاقت إعجاب الحضور .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهية مميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء .

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتقديم أرقى المستويات الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

E530785D-72B0-4C78-93C2-102C7D9FC24E

1E2AD02C-1292-49E6-A94E-1ADCFFCA2DCF

42F01348-A342-4484-85E2-55BFD7EF875B

46A4BBCE-D785-4F7B-8DA7-F043AF32ECE8

D1791DA5-D3CA-4488-A732-99498B53ABCF

E80824FD-D30F-46B5-83DB-467668023607