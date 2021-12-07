حادث البصرة.. مصر تؤكد دعمها الكامل لـ العراق ضد الإرهاب الغاشم

دانت مصر بأشد العبارات اليوم ٧ ديسمبر الجاري، التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بصادق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

وإذ تؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث الأليم، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، وثقتها في قدرته على تجاوز مثل تلك الأحداث؛ فإنها لتُشدد على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات العراق، وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية على مُختلف المستويات.