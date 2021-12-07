خلال زيارته إيران.. صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد تتسبب في أزمة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاستقبال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لمستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى طهران أمس الاثنين.

وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على الخريطة الموجود خلف المسؤولين الإيراني والإماراتي وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي"، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا على الصورة إن "الخليج العربي العظيم فوق أنفكم وأنف فارس".

وقال تركي الشلهوب: "استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليج فارس".

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قال أمس الاثنين، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.

وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.