عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارته إيران.. صورة خلف الشيخ طحنون بن زايد تتسبب في أزمة

الشيخ طحنون بن زايد
الشيخ طحنون بن زايد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاستقبال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لمستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بعد وصوله إلى طهران أمس الاثنين.

 

وألقى النشطاء الضوء على ما كتب على الخريطة الموجود خلف المسؤولين الإيراني والإماراتي وتسمية الخليج بـ"الخليج الفارسي" عوضا عن "الخليج العربي"، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا على الصورة إن "الخليج العربي العظيم فوق أنفكم وأنف فارس".

 

وقال تركي الشلهوب: "استقبلوه ووضعوا وراءه خريطة كتب عليها بالخط العريض "خليج فارس".

بعد مغادرته مسقط.. ولي العهد السعودي يصل أبوظبي ويبعث برقية لسلطان عمان

ولي العهد السعودي يغادر سلطنة عمان متوجها لـ الإمارات

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قال أمس الاثنين، إن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع طهران من أهم أولويات أبو ظبي.

وشدد طحنون خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مع التعداد الدقيق لمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل إزالة العقبات التي تواجه تطويرها بين البلدين.

 

الخليج ايران الامارات التعاون المشترك طحنون بن زايد الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي السعودية الخليج العربي اخبار ايران اخبار الامارت

موضوعات متعلقة

بسبب شهادة تطعيم ضد كورونا.. رجل يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم ينتحر|تفاصيل

أوكرانيا على قمة المحادثات.. انطلاق القمة الافتراضية بين بوتين وبايدن

بعد مغادرته مسقط.. ولي العهد السعودي يصل أبوظبي ويبعث برقية لسلطان عمان

حشود عسكرية لـ الجيش الإيراني علي الحدود مع أفغانستان.. ماذا يحدث؟

ولي العهد السعودي يغادر سلطنة عمان متوجها لـ الإمارات

نهاية الوباء.. عالم روسي: متحور "أوميكرون" هو اللقاح الحي لمكافحة فيروس كورونا

خلط لقاحات كورونا.. بيان عاجل من هيئات صحية أوروبية بشأن مكافحة الوباء

مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح بـ روسيا

ترشيحاتنا

للمرة الأولى.. دولة آسيوية تصبح المورد الغذائي الأول للبلدان العربية

التعليم تحذف أجزاءً من منهج الفلسفة لطلاب الدمج الدارسين بالثانوية العامة

هنا جودة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في البرتغال

كأس العرب.. المغرب تتقدم على السعودية بهدف نظيف في الشوط الأول

أخبار التكنولوجيا|مفاجأة مدوية في سعر iPhone SE 3.. و Bitmart للعملات المشفرة تعوض عملائها بـ196 مليون دولار بعد اختراقهم

متحدث العاصمة الإدارية: طرح 1600 فدان حول النهر الأخضر منتصف 2022.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

السيستم فتح للمصريين.. توقعات بزيادة أسعار برامج العمرة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

فيديو

رياح وأجواء باردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى 12 ديسمبر.. فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ